Женщина заразилась коронавирусом дважды в течение 20 дней. Как это возможно?

31-летняя медработница из Испании заразилась коронавирусом дважды в течение 20 дней. Ученые говорят, что это самый короткий промежуток между двумя инфекциями и прогнозируют, что каждый человек заразится коронавирусом как минимум два, а то и больше раз в течение жизни.

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О первом случае такого быстрого повторного заражения ученые Испании рассказали в отчете, который был представлен на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Лиссабоне.

По данным исследователей, они стали свидетелями уникального случая, когда женщина сдала два положительных ПЦР-теста на коронавирус в течение трех недель.

Первый положительный тест женщина получила за несколько дней до Рождества в декабре 2021 года, а второй — через 20 дней в январе 2022 года. Она была полностью вакцинирована, причем последняя прививка была сделана за 12 дней до первого заражения.

После первого теста у женщины не было никаких симптомов; как медработник она просто делала тест ежедневно.

Из-за положительного результата ей пришлось самоизолироваться на 10 дней, прежде чем вернуться к работе. 10 января 2022 года, всего через 20 дней после первого положительного теста, у нее появились кашель, лихорадка, общее недомогание, и она сделала еще один ПЦР-тест. Он также оказался положительным.

Ученые подробно изучили ее тесты в лаборатории и выяснили, что женщина была заражена двумя разными вариантами: "Дельтой" в конце декабря и "Омикроном" в январе.

В презентации в рамках конгресса автор исследования доктор Джемма Ресио заявила, что этот случай показал, что "Омикрон" способен обходить иммунитет как приобретенный в результате естественной инфекции другими вариантами, так и в результате вакцинирования.

"Люди, переболевшие коронавирусом, не могут считать, что они защищены от повторного заражения, даже если они были полностью вакцинированы", — предупредила доктор Ресио, отметив, что она и ее коллеги при этом считают, что предыдущее заражение другими вариантами и вакцинация, по-видимому, частично защищают от тяжелого течения заболевания и госпитализации у пациентов с "Омикроном".

Доктор Ресио также обратилась к общественности, заявив, что тестирование, даже без симптомов, по-прежнему важно, поскольку мониторинг повторных инфекций у людей, которые были полностью вакцинированы или переболели, поможет в распознавании новых вариантов вируса, которые способны обходить иммунитет.

Число заражений коронавирусом в мире продолжает расти, приводит данные сайт статистики Worldometer, при этом во многих странах отмечается рост именно повторного заражения.

Оно особенно возросло в декабре 2021 года после появления гораздо более заразного варианта "Омикрон". Например, в Великобритании до этого только 1% всех случаев считался вторичной инфекцией, но сейчас этот показатель вырос до 11%.

Большинство вторичных заражений, говорят ученые, скорее всего случилось с теми, кто переболел вариантами "Альфа" и "Дельта", а потом подхватил "Омикрон".

Пол Хантер, профессор медицины в университете Восточной Англии, в интервью газете Guardian сказал, что ученые ожидают новых волн заражений, особенно зимой, и они будут происходить, даже если у коронавируса не появится новых мутаций.

"К счастью, есть доказательства того, что иммунитет к тяжелым заболеваниям более надежен, чем иммунитет к инфекциям. Поэтому, несмотря на то, что повторные заражения будут происходить в течение многих лет, со временем мы будем видеть все меньше и меньше серьезных случаев и смертей", — говорит Пол Хантер.