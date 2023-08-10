Жертвами лесных пожаров на Гавайях стали по меньшей мере 36 человек

Как минимум 36 человек погибли в результате крупных лесных пожаров на гавайском острове Мауи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Часть курортного города Лахайна полностью уничтожена огнем.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам представителя Департамента транспорта Гавайев Эда Сниффена, вечером в среду более 11 тысяч туристов были эвакуированы с Мауи. Хотя по меньшей мере 16 дорог были закрыты для движения из-за пожара, аэропорт работал, а авиакомпании снижали цены на билеты, чтобы вывезти людей с острова. Вице-губернатор Сильвия Люк отметила, что эвакуацию осложняли перебои в подаче электроэнергии и в работе сотовой связи.

Президент США Джо Байден опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования погибшим и пострадавшим, а также высоко оценил работу пожарных и спасателей. Американский лидер также приказал федеральным органам власти помочь властям Гавайев, в эвакуации по его поручению приняли участие Министерство транспорта США и другие ведомства.

Газета Honolulu Star-Advertiser со ссылкой на официальные отчеты пишет, что около 270 зданий были повреждены или разрушены в прибрежном городе Лахайна, одном из туристических центров Гавайев. "У нас только что случилась самая страшная катастрофа, которую я когда-либо видел. Вся Лахайна сожжена дотла. Это похоже на апокалипсис", — рассказал местный житель Мейсон Ярви, которому удалось эвакуироваться.

По меньшей мере 20 человек получили серьезные ожоги, пострадавших на вертолетах доставили на остров Оаху. Местные власти и очевидцы рассказывают, что некоторые жители и путешественники были вынуждены спасаться от огня и дыма в океане. Их подобрали суда Береговой охраны США.

Причина крупного лесного пожара на Мауи пока что не установлена. По предварительным данным Национальной метеорологической службы США, распространению огня способствовали сильный ветер, вызванный прошедшим недалеко от архипелага ураганом Дора, и низкая влажность.