Представители властей трех регионов Украины сообщили о серии российских ударов, жертвами которых стали мирные жители. В Херсонской области погибли шесть человек, в Донецкой — четыре, в Запорожской — один.

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"За прошедшие сутки из-за российской агрессии шесть человек погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести", — сообщили утром в Херсонской областной военной администрации. По их подсчетам, регион за сутки обстреляли 86 раз, всего по населенным пунктам был выпущен 381 снаряд.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что за воскресенье российская армия нанесла по населенным пунктам региона 84 удара, повреждения получили 26 объектов инфраструктуры. "В результате вражеских обстрелов пострадали 6 местных жителей, среди них малолетний ребенок. 24-летний парень в крайне тяжелом состоянии скончался в больнице. 30-летний мужчина до сих пор в тяжелом состоянии. Трое, в том числе ребенок — средней тяжести", — отметил чиновник.

В Донецкой области под обстрел попала Авдеевка, снаряды попали в здание местной больницы. Жертвами атаки стали четыре местных жителя, пишет глава региональной администрации Павел Кириленко. Он призвал людей, до сих пор остающихся в прифронтовом городе, как можно скорее эвакуироваться.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 7 мая жертвами полномасштабного российского вторжения в Украину стал по меньше мере 8791 мирный житель, еще 14815 получили ранения. В ООН отмечают, что реальное количество погибших и пострадавших значительно выше, поскольку часть поступивших сообщений еще требует дополнительного подтверждения, а из ряда регионов получение информации задерживается.