Жириновский посоветовал России вернуться к Григорианскому календарю и "отмечать праздники вместе с остальным миром"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России следует вернуться к Григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

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"Пора вернуться к Григорианскому календарю. Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая… Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью", — сообщил Жириновский.

Кроме того, Рождество в России празднуют на 2 недели позже и старый Новый год есть только в этой стране. "Большевиков нет давно, а их проделки до сих пор мучают человечество", — пишет Жириновский.

В западной традиции Пасха отмечается католической церковью по григорианскому календарю в первое полнолунное воскресение после весеннего равноденствия между 22 марта и 25 апреля. В этом году Пасха у западных христиан выпала на 4 апреля, у православных Пасха будет 2 мая. В некоторые годы эти даты совпадают. Так, в 2014 году православная и католическая Пасхи выпадали на 20 апреля.