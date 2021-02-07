Жириновский предложил выдвинуть создателей "Спутника V" на Нобелевскую премию
Foto: AFP/Scanpix

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter заявил, что разработчиков российской вакцины от коронавируса "Спутник V" следует наградить государственной премией, а также необходимо номинировать на Нобелевскую премию.

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Он полагает, что создание этого препарата является "эпохальным событием".

"Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины", — написал Жириновский в соцсети.

Ранее Жириновский рассказал о своем "вкладе" в создание вакцины от Covid-19.

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