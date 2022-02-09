Жириновский, возможно, госпитализирован с коронавирусом

Старожил российской политики Владимир Жириновский, 30 лет возглавляющий ЛДПР, попал в больницу с коронавирусом, у него поражены легкие, утверждают СМИ. В партии это отрицают и говорят, что Жириновский чувствует себя хорошо.

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О том, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, сообщил телеграм-канал Mash, а затем три основных информационных агентства — РИА Новости, ТАСС и Интерфакс. Все они ссылались на анонимные источники.

По их данным, 75-летний политик оказался в ЦКБ с коронавирусом.

На просьбу Интерфакса прокомментировать сообщения о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник агентства ответил: "Да, поражение легких серьезное".

Состояние Жириновского оценивается как тяжелое, заявил ТАСС источник "в политических кругах".

"Работает с документами"

В партии утверждают, что их лидер в больницу не попадал.

"Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать", — сообщил журналистам руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.

"Я вам эту информацию о госпитализации Жириновского подтвердить не могу, так как это просто сплетни и слухи", — сказал "Ленте.ру" зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

"Владимир Вольфович работает с документами. Он нормально себя чувствует", — заявил Интерфаксу еще один зампред фракции ЛДПР Василий Власов. Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, где именно находится лидер ЛДПР.

В последнее время Жириновский не появлялся на публичных мероприятиях, не было его эфиров в партийных мессенджерах, отмечает Интерфакс.