Житель Липецка убил 4-летнюю дочь, ранил жену и второго ребенка, а затем покончил с собой

В Липецке мужчина, по предварительной версии, в ходе семейной ссоры убил свою четырехлетнюю дочь, ранил ножом жену и своего второго ребенка, а затем попытался поджечь квартиру и совершил самоубийство, сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета России.

По ее данным, этой ночью жительница Липецка 1983 года рождения сообщила в правоохранительные органы, что ее муж ранил ножом ее саму и их их дочерей четырех и 11 лет. В квартире было обнаружено тело младшего ребенка, а около дома - тело главы семейства 1984 года рождения. Женщина со старшей дочерью были госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка и о покушении на убийство.

Раненная женщина работала мировым судьей.

По данным местных СМИ, женщина находится в реанимации, ее дочь, получившая множественные ножевые ранения, - в тяжелом состоянии, ей провели многочасовую операцию.

Накануне вечером в гости к семье приходили родители мужа. Он пожаловался своему отцу на безденежье и проблемы на работе, а также сообщил, что 27 февраля собирался ехать в командировку, но очень этого не хотел. Он также сказал отцу, то собирается уволиться. Соседи отзывались об этой семье положительно.