Житель Вильнюса выиграл в лотерею 13 млн евро

В среду, 10 февраля, житель Вильнюса выиграл в лотерее Vikinglotto более 13 млн евро.

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Как сообщили организаторы лотереи, этот выигрыш является крупнейшим почти за 30 лет истории организации лотерей не только в Литве, но и в Латвии и Эстонии.

Удачу принес билет Vikinglotto Plius, приобретенный 10 февраля в магазине Iki на ул. Буйвидишкю в Вильнюсе. На билет выпал выигрыш в размере 13 млн 82 тыс. 472 евро, что почти в два раза больше, чем прежний рекорд в 7,6 млн евро.

Владельца билета просят связаться с организаторов лотереи - компанией Olifeja и прибыть, чтобы предъявить права на выигрыш. Для этого необходимо предъявить счастливый билет.

В билете Vikinlotto Plius содержится комбинация из шести комбинаций цифр, он стоит 4,5 евро. В обычном билете Vikinglotto бывают две комбинации цифр.

Удача жителя Вильнюса также опередила прежний впечатляющий выигрыш эстонца в 2020 году. Первого июля многодетный отец из Эстонии выиграл в Vikinglotto 10,8 млн евро.

Лотерея Vikinglotto отличается частыми выигрышами. В 2020 году 42 литовца получили призы категории 5+1, предназначенные только для Литвы, общей стоимостью более 768 тыс. евро. В целом литовские игроки получили более 3,22 млн евро выигрышей.

Последний выигрыш жителя Вильнюса улучшил рекорд в Литве, который до сих пор держала лотерея Eurojackpot. Несколько лет назад инженер из Каунаса выиграл в Eurojackpot 7,6 млн евро.