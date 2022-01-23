Житель Вильнюса выиграл в лотерею 24 миллиона евро
Foto: Publicitātes attēli

В пятницу вечером Литву потряс рекорд — игрок Eurojackpot из Вильнюса вместе с игроком из Германии выиграли и разделили главный приз — джекпот в размере 48 миллионов евро.

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Жител Вильнюса получил более 24 миллионов евро. Это выигрыш является самым большим в истории лотереи не только в Литве, но и во всех странах Балтии.

"Мы очень довольны успехом игрока из Литвы. Поздравляем нового миллионера, который менее чем через год удвоил рекорд выигрышей в странах Балтии, принадлежащий другому жителю Вильнюса", — сказал Донатас Казлаускас, заместитель генерального директора компании Olifėja, которая занимается организацией лотереи Eurojackpot в Литве.

Эта победа вильнюсца не только побила рекорд Eurojackpot, который до сих пор принадлежал инженеру из Каунаса (7,6 миллиона евро). Успех прошлогоднего победителя Vikinglotto также был превзойден. В феврале 2021 года житель Вильнюса, который пошел в магазин за минеральной водой и купил билет Vikinglotto, выиграл 13 миллионов евро.

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