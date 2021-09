Жителей Курска просят поделиться любой информацией о катастрофе MH17

По данным Объединенной следственной группы JIT, именно из Курска был отправлен ЗРК "Бук", сбивший малайзийский самолет. Следователи попросили курян предоставить любые относящиеся к делу фото- и видеоматериалы.

Объединенная следственная группа (JIT) по делу о гибели сбитого над Донбассом малайзийского "Боинга" MH17 разослала жителям Курска письма с просьбой поделиться любой имеющейся у них информацией о том, кто принимал участие в уничтожении лайнера.

JIT также попросила очевидцев предоставить любые относящиеся к делу фото или видеоматериалы, которые могут расширить понимание того, как именно произошла трагедия, сообщил болгарский журналист-расследователь Христо Грозев в своем микроблоге Twitter в четверг, 2 сентября.

NEW: The Dutch-led #MH17 investigation team have sent letters to residents of Kursk (the town where the 53rd Brigade is located — and from where the infamous BUK convoy started). The letters appeal to locals to share any info they might have on who took part in the operation.