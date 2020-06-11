Жителей Литвы снабдят таблетками йода на случай атомной аварии в Беларуси
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Центр экстремальных ситуаций, связанных со здоровьем (ЦЭСЗ) в четверг передал самоуправлениям Вильнюсского и Швенченского районов таблетки йодистого калия, предназначенные для защиты населения на случай атомной аварии.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Самоуправления обязали раздать жителям таблетки тем способом, который они выберут — через местные органы власти, лечебные учреждения, или иначе, должны также информировать об этом жителей.

Прежде всего, таблетки йодистого калия будут розданы жителям Литвы, находящимся в радиусе 30 км от Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС). Самоуправлению Вильнюсского района передано 29 тыс. таблеток йодистого калия, Швенченского района — более 95 тысяч таблеток.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига считает начало раздачи таблеток до запуска БелАЭС знаком того, что "все ответственные ведомства выполняют свою работу".

Литва закупила в целом 4 млн таблеток стабильного йода на сумму почти в 1 млн евро.

Таблетки йодистого калия защищают от накопления радиоактивного йода, однако не от других радиоактивных веществ, которые распространяются в окружающей среде в случае атомной аварии, поэтому должны использовать только по рекомендации властей.

Беларусь сообщила, что дата "физического включения" первого реактора БелАЭС будет объявлена на ближайшей неделе, а на полную мощность она будет запущена в феврале 2020 года. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявлял в сейме, что станция может начать работу в августе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

5

Source

LETA

Tags

Белорусская АЭС Литва Чернобыль
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form