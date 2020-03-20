Жители Австралии начали воровать туалетную бумагу и мыло из общественных туалетов

Туалетную бумагу и мыло для рук стали воровать из общественных туалетов Австралии, со ссылкой на Daily Mail пишет gazeta.ru.

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Как сообщается, пропажи замечены в более чем 100 общественных туалетах в восточном районе Гиппсленда (штат Виктория).

"Это разочаровывает. Но невозможно наблюдать за каждым туалетом", — прокомментировал местный чиновник Джон Уайт.

Как сообщалось, в феврале на волне коронавируса, в Гонконге вооруженные люди похитили сотни рулонов туалетной бумаги на общую сумму 1695 гонконгских долларов (218 долларов США). Грабители, угрожая ножами, отобрали дефицитный груз у доставщика рядом с супермаркетом Wellcome в районе Вонкок, сообщила полиция.