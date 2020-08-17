Жители Белоруссии пожаловались на перебои в работе интернета

Пользователи по всей Белоруссии утром сообщают о проблемах с доступом к интернету, пишет Интерфакс.

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В телеграм-каналах и СМИ появляются сообщения о перебоях в разных населенных пунктах, однако отмечается, что доступны сайты государственных СМИ. Telegram работает через прокси-серверы, соцсети и зарубежные сайты не открываются.

Как сообщалось, вечером 9 августа, в основной день выборов президента республики, интернет-пользователи в условиях начавшихся протестов столкнулись с проблемами с доступом к онлайн-ресурсам, включая сайты госучреждений, министерств и ведомств, госагентства "БелТА" и главы Белоруссии.

На следующий день государственный оператор услуг связи "Белтелеком" сообщил, что планирует восстановить полноценный доступ к интернету до конца дня. Он отмечал, что возникла "проблема с внешними каналами, большая нагрузка". Вместе с тем, полноценная интернет-связь была восстановлена только к утру 12 августа.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, который по предварительным данным ЦИК набрал на выборах 80,08% голосов, заявил, что власти страны к проблемам с интернетом отношения не имеют: по его словам, интернет отключают "из-за границы", чтобы вызвать недовольство населения.