Жители Иллинойса отсудили у Facebook 650 млн евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Калифорнийский суд взыскал с компании Facebook $650 млн по иску жителей штата Иллинойс по поводу использования компанией технологии распознавания лиц.

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Как пишет газета Chicago Tribune, каждый из 1,6 млн жителей штата, что подали иск, получат не менее $345 в качестве компенсации от компании.

"Это большая победа для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве", — сказал судья Джеймс Донато.

Разбирательство началось в 2015 году, когда жители штата Иллинойс предъявили Facebook коллективный иск, потребовав компенсации за сбор биометрических данных пользователей без их согласия, нарушив тем самым законы штата. Истцы утверждали, что система распознавания лиц на фотографиях, которую применяли в соцсети, фактически позволяет ее администрации собирать и хранить биометрические данные пользователей, к примеру, информацию о цвете их глаз.

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Source

Gazeta.ru

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