Жители Иркутска проснулись от землетрясения

Землетрясение магнитудой более 5 произошло в Иркутской области, сообщили в региональном управлении МЧС. Жители проснулись в два часа ночи и обмениваются в соцсетях ощущениями.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Два землетрясения были зафиксированы в Иркутской области во вторник ночью, сообщили Интерфаксу в пресс-службе областного управления МЧС. Землетрясение магнитудой 5-6 - в 02:05 по местному времени, 2-3 - в 02:20. Центр землетрясения находился в 15 километрах от населенного пункта Култук Слюдянского района.

Ранее о том, что в районе Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 21:04 по московскому времени. В Иркутске было два часа ночи.

Центр землетрясения располагался в 31 километре к северо-западу от райцентра Слюдянка на берегу Байкала и в 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг - на глубине двух километров, сообщал EMSC.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Никто не погиб, заявили Интерфаксу в пресс-службе регионального управления МЧС: "Жертв и разрушений нет".

Жители Иркутской области и Бурятии пишут в соцсетях, что почувствовали несколько подземных толчков.

Как сообщила корреспондент "Коммерсанта" в Иркутске, первый толчок был сильный, он произошел в 2:05.

"Дом прямо зашатало во все стороны. Через 15 минут был второй толчок, очень слабый и еле ощутимый", - рассказала журналистка.

Иркутяне ощутили повторные толчки землетрясения ночью 22 сентября, они прошли приблизительно через 20 минут после первой интенсивной тряски, пишет портал "ИркСиб".

Жители Иркутска считают, что землетрясение - одно из самых ощутимых и продолжительных с 2008 года, когда колебания в Иркутске ощущались на уровне шести баллов, отмечает портал.

По словам очевидцев, в пригороде Иркутска люди самостоятельно эвакуировались из домов, в Слюдянке отключилось электричество, пишет Интерфакс.

Землетрясение, по данным МЧС, ощущалось на территории 12 районов Иркутской области.