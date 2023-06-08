Жители оккупированного города Алешки, затопленного после прорыва Каховской ГЭС, рассказали об отсутствии эвакуации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Жители оккупированных территорий на левом берегу Днепра, затопленных после прорыва плотины на Каховской ГЭС, вторые сутки ждут эвакуацию. Об этом сообщают "Важные истории", "Верстка" и "Агентство", которые поговорили с местными жителями и волонтерами.

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Как пишут "Важные истории", жители затопленного города Алешки сидят на крышах и ждут помощи волонтеров.

"Мы сидим на чердаке с бабушкой. Ей почти восемьдесят. В данный момент мы никак не можем эвакуироваться, потому что в плохом состоянии после инсульта, почти не разговаривает. В лодку ее не посадишь, она даже в кресло сесть не может. У нее дикие боли. […] Спасатели [российские] не приезжали. Какое МЧС? Тут вообще никого нету. Тут кто как может, так и выживает. Воды где-то по пояс, а где-то — по колено. Кто-то [успел] выехать на машине, кто-то на лодке, кто-то просто дома сидит, кто на крышу залез", — рассказал изданию местный житель Николай.

Еще одна местная жительница Ольга рассказала, что вместе с мужем сидит на навесе гаража, а вода прибывает на глазах.

"Нас два человека и маленькая собачка. И документы. Сидим очень давно. Питьевой воды нет. Ничего нет. Нас так накрыло [от страха], что мы только схватили документы и телефоны", — сообщила она.

Координатор группы волонтеров, которые помогают вывезти людей с затопленных территорий, Ярослав Васильев рассказал, что в Алешках находится его отец, который отказался уезжать из города.

"Вода пришла очень быстро, вечером машиной там уже проехать было невозможно. Я искал варианты с лодкой. Начал мониторить ситуацию в группах местных властей. Там был только номер МЧС и администрации, которая подавала заявку в МЧС. В МЧС было невозможно дозвониться, нужно было писать в Telegram. Я написал, они прочитали, ничего не ответили", — рассказал он.

Мэр Алешек Евгений Рищук заявил, что в результате затопления погибли как минимум трое местных жителей. По его словам, российские военные только к вечеру начали эвакуировать людей, которые спасались на крышах домов.

"Я думаю их [погибших] будет гораздо больше. Много людей прикованных к постели, были безногие, как безногий человек залезет на крышу?" — рассказал он.

Более 650 заявок на спасение людей с крыш и чердаков домов поступило в чат, который создали волонтеры для тех, кто оказался в зоне затопления с левой стороны Днепра, пишет "Агентство" со ссылкой на одного из координаторов чата Екатерину.

Волонтеры рассказали "Верстке", что сотрудники российского МЧС подключились к вывозу людей только днем 7 июня, но они "не справляются с потоком". При этом волонтеры утверждают, что спасенных вывозят на незатопленные участки города Алешки, но дальше их не пускают российские военные.

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Вечером 7 июня президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работу по помощи жителя аннексированной части Херсонской области в зоне затопления. В пресс-службе МЧС заявили, что оперативная группа центрального аппарата ведомства отправилась в Херсонскую область "для координации действий по оказанию всесторонней помощи населению".

Утром 6 июня в аннексированной Россией части Херсонской области была разрушена плотина Каховской ГЭС — вода начала сбрасываться вниз по течению Днепра. В результате разрушения плотины подтоплены около пяти тысяч жилых домов в Херсонской области. К утру 7 июня на правом берегу Днепра эвакуировали 1457 человек, в аннексированной Россией части Херсонской области эвакуированы 1,3 тысячи человек.

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