Жители оккупированного города Алешки, затопленного после прорыва Каховской ГЭС, рассказали об отсутствии эвакуации

Жители оккупированных территорий на левом берегу Днепра, затопленных после прорыва плотины на Каховской ГЭС, вторые сутки ждут эвакуацию. Об этом сообщают "Важные истории", "Верстка" и "Агентство", которые поговорили с местными жителями и волонтерами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пишут "Важные истории", жители затопленного города Алешки сидят на крышах и ждут помощи волонтеров.

"Мы сидим на чердаке с бабушкой. Ей почти восемьдесят. В данный момент мы никак не можем эвакуироваться, потому что в плохом состоянии после инсульта, почти не разговаривает. В лодку ее не посадишь, она даже в кресло сесть не может. У нее дикие боли. […] Спасатели [российские] не приезжали. Какое МЧС? Тут вообще никого нету. Тут кто как может, так и выживает. Воды где-то по пояс, а где-то — по колено. Кто-то [успел] выехать на машине, кто-то на лодке, кто-то просто дома сидит, кто на крышу залез", — рассказал изданию местный житель Николай.

Еще одна местная жительница Ольга рассказала, что вместе с мужем сидит на навесе гаража, а вода прибывает на глазах.

"Нас два человека и маленькая собачка. И документы. Сидим очень давно. Питьевой воды нет. Ничего нет. Нас так накрыло [от страха], что мы только схватили документы и телефоны", — сообщила она.

Координатор группы волонтеров, которые помогают вывезти людей с затопленных территорий, Ярослав Васильев рассказал, что в Алешках находится его отец, который отказался уезжать из города.

"Вода пришла очень быстро, вечером машиной там уже проехать было невозможно. Я искал варианты с лодкой. Начал мониторить ситуацию в группах местных властей. Там был только номер МЧС и администрации, которая подавала заявку в МЧС. В МЧС было невозможно дозвониться, нужно было писать в Telegram. Я написал, они прочитали, ничего не ответили", — рассказал он.

Мэр Алешек Евгений Рищук заявил, что в результате затопления погибли как минимум трое местных жителей. По его словам, российские военные только к вечеру начали эвакуировать людей, которые спасались на крышах домов.

"Я думаю их [погибших] будет гораздо больше. Много людей прикованных к постели, были безногие, как безногий человек залезет на крышу?" — рассказал он.

Более 650 заявок на спасение людей с крыш и чердаков домов поступило в чат, который создали волонтеры для тех, кто оказался в зоне затопления с левой стороны Днепра, пишет "Агентство" со ссылкой на одного из координаторов чата Екатерину.

Волонтеры рассказали "Верстке", что сотрудники российского МЧС подключились к вывозу людей только днем 7 июня, но они "не справляются с потоком". При этом волонтеры утверждают, что спасенных вывозят на незатопленные участки города Алешки, но дальше их не пускают российские военные.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вечером 7 июня президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать работу по помощи жителя аннексированной части Херсонской области в зоне затопления. В пресс-службе МЧС заявили, что оперативная группа центрального аппарата ведомства отправилась в Херсонскую область "для координации действий по оказанию всесторонней помощи населению".

Утром 6 июня в аннексированной Россией части Херсонской области была разрушена плотина Каховской ГЭС — вода начала сбрасываться вниз по течению Днепра. В результате разрушения плотины подтоплены около пяти тысяч жилых домов в Херсонской области. К утру 7 июня на правом берегу Днепра эвакуировали 1457 человек, в аннексированной Россией части Херсонской области эвакуированы 1,3 тысячи человек.