Жители Паневежского района выступают против Rail Baltica и обратились к президенту

В Литве жители Паневежского района выступают против прокладки дополнительной колеи Rail Baltica, сообщает муниципалитет. Жители озабочены тем, что из-за строительства будут снесены их дома, заберут их землю, сады, огороды, сообщает литовский DELFI со ссылкой на агентство ELTA.

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Жители Паневежского района убеждены, что эта дополнительная колея дорого стоит и не придаст экологии.

10 августа проект местным жителям представила компания Kelprojektas. Этот вариант проекта самый дорогой – он будет стоить почти 500 млн. евро. В муниципалитете данный вариант считается самым благоприятным, дающим большую пользу, но жители с такой позицией не согласны.

"Свою позицию они (жители) объяснили тем, что эта колея наносит вред природе: лесам, которые вырубят, Санжильскому ландшафтному заповеднику; плюс огромные финансовые затраты, неадекватные временным затратам во время поездки; не используется возможность других альтернатив; будет нанесен ущерб жителям и сельскохозяйственным компания, финансовый и моральный", – сообщается в СМИ.

После презентации проекта местные жители письменно обратились в Минфин, Минюст и Министерство охраны окружающей среды, а также к президенту, парламенту и к депутату своего округа Гуоде Бурокене с просьбой поддержать их позицию.

Муниципалитет указал, что поддерживает просьбу жителей пересмотреть проект и надеется, что вокзал построят в Густонис или будут искать другие подходящие для всех варианты.

Согласно проекту, паневежский пассажирский вокзал построят ближе к городу – в западной его части, где находятся большие торговые центры. Вокзал для грузов построят в Паневежском районе, а пассажирский – рядом с Густонис.

Министерство транспорта и сообщения Литвы отмечает, что Rail Baltica – крупнейший железнодорожный проект в истории стран Балтии, во время его осуществления проложат европейскую колею, которая соединит Варшаву, Каунас, Вильнюс, Паневежис, Ригу, Пярну и Таллин.

Общая протяженность Rail Balticа в странах Балтии составляет 870 км: в Литве – 392 км, в Латвии – 265 км, в Эстонии – 213 км.