Жители села в Белгородской области пожаловались губернатору, что российские военные воруют их вещи

Российские военнослужащие в селе Новая Таволжанка "ведут безобразный образ жизни" и "воруют личные вещи и имущество" из домов местных жителей. На поведение военных пожаловалась в комментарии на странице главы Белгородской области во "ВКонтакте" жительница Шебекино (так указано в ее профиле) Наталья Чемерченко.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Новая Таволжанка, ул. Волчанская. Во многие дома проникают военнослужащие РФ (хотя режима ЧС не введено и они не имеют права заходить в частные домовладения). Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество. Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округе Новой Таволжанки. Кроме этого люди жаловались на украденный прицеп. Теперь он катается вместе с нашим квадроциклом", — написала она.

"Мы не хотим, чтобы наши дома, которые и так пострадали от действий ВСУ, теперь были еще пристанищем для безобразий наших защитников!" — добавила Чемерченко.

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов ответил, что "обращение передано в совет безопасности" (структуру в составе городской администрации — прим. "Медузы").

Другие пользователи "ВКонтакте" упрекнули Чемерченко в том, что она в посте указала, где именно в населенном пункте находятся российские военные, и теперь по ним могут нанести удар. "Звоните в администрацию, они всегда на связи с людьми, решайте вопрос напрямую, а не в соцсетях такое писать — еще бы дом указали", — написала одна из участниц дискуссии.

Новая Таволжанка расположена в Шебекинском районе, который находится возле границы с Украиной и подвергается обстрелам. Власти Белгородской области заявляли, что временно эвакуируют жителей в более безопасные места.

4 июня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", воюющие на стороне Украины, объявили о рейде в Белгородскую область, в ходе которого была взята под контроль Новая Таволжанка. 6 июня губернатор Вячеслав Гладков заявил, что "противника на территории области нет", не став уточнять подробности.