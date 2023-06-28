Жители Южной Кореи "помолодели" на 1-2 года — страна перешла на международную систему подсчета возраста
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Возраст жителей Южной Кореи с 28 июня начнут отсчитывать со дня их рождения, поскольку власти страны перешли с традиционной на международную систему подсчета во многих сферах общественной жизни. Об это сообщает местное информагентство "Ренхап".

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В Южной Корее существуют две другие, традиционные системы расчета возраста. Согласно более распространенной, считается, что в день появления человека на свет ему исполняется один год, а в первый день нового года к возрасту прибавляет еще год. Из-за этого, например, родившийся 31 декабря младенец уже на следующий день считается двухлетним. Еще один традиционный метод подсчета предполагает, что год прибавляется к возрасту человека сразу же после наступления нового календарного года, а не в день рождения.

С 28 июня международный стандарт будет применяться в Южной Корее в административной и судебной сферах. "Единая система подсчета возраста значительно сократит социальные издержки, которые были понесены до сих пор из-за использования нескольких систем", — заявил член кабинета министров Ли Ван Гю.

Традиционные системы расчета продолжат действовать, например, при призыве на военную службу и зачислении в школу. По "старому возрасту" продолжат также продавать алкоголь и табачные изделия.

Переход на международную систему исчисления возраста был одним из предвыборных обещаний президента страны Юн Сок Ёля, занявшего свой пост в марте 2022 года. Южнокорейский парламент одобрил реформу в декабре.

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