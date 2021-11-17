Жительница Аргентины избавилась от ВИЧ без лекарств. Это второй такой случай в истории

Жительница Аргентины стала вторым в мире человеком, подтвержденно излечившимся от вируса ВИЧ без специальных лекарств или другой помощи.

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По словам врачей, иммунная система женщины сама смогла избавиться от вируса. Как сообщает издание Archives of Internal Medicine, анализы более чем миллиарда ее клеток не выявили присутствия инфекции. Специалисты надеются, что если им удастся выяснить, каким образом организм смог избавиться от вируса и воспроизвести этот процесс, это может привести к созданию эффективного лечения ВИЧ — или даже полностью искоренить это заболевание.

Устранение ВИЧ-инфекции

Выводы ученых служат очередным подтверждением тому, что некоторые из нас с рождения обладают сопротивляемостью к этому вирусу.

У одних заражению препятствуют гены. Другие, подобно "пациентке из города Эсперанса" в Аргентине (она предпочитает не разглашать своего имени), заражаются вирусом, но потом избавляются от него.

Однако подавляющему большинству ВИЧ-инфицированных требуется пожизненная антиретровирусная терапия (AРТ). И если они перестанут принимать лекарства, дремлющий вирус может активизироваться и вновь создать серьезные проблемы для организма.

Впрочем, в последние годы стали появляться сообщения о так называемых "элитных контролерах", то есть людях, способных подавлять вирус ВИЧ без специальных медпрепаратов, но с иного рода помощью.

Так, известен случай ВИЧ-инфицированного Адама Кастильехо из Лондона, которому пересадили донорские стволовые клетки в процессе лечения ракового заболевания, после чего он смог отказаться от лекарства от СПИДа. Оказалось, что его зараженные виурсом ВИЧ клетки были полностью устранены и заменены в ходе противораковой терапии.

Адаму повезло: его донор входил в тот один процент людей, которые родились с генами, препятствующими проникновению вируса ВИЧ в клетки.

Впрочем, никто с точностью не может сказать, как долго Кастильехо сможет пользоваться этими преимуществами.

"Стерилизующее излечение"

Однако у "пациентки из Эсперансы" вирус ВИЧ не наблюдается уже более 8 лет. Кроме того, женщина по имени Лорин Уилленберг из Сан-Франциско тоже, судя по всему, излечилась от ВИЧ силами собственной иммунной системы.

Это дает другим пациентам надежду на так называемое стерилизующее излечение, то есть полное избавление от вируса в организме.

"Для людей, которые не могут избавиться от вируса сами, может существовать действенный способ добиться стерилизующего излечения, — говорит доктор Сюй Юй, возглавившая расследование этого случая. — Так что сейчас мы исследуем возможность посредством вакцинации инициировать такого рода иммунную реакцию у людей, получающих АРТ, с тем, чтобы научить их иммунную систему брать вирус под контроль без помощи лекарств".

Вирус, который не прижился?

Как рассказал оксфордский профессор Джон Фрейтер в интервью Би-би-си, невозможно с полной уверенностью утверждать, что кто-либо излечился от ВИЧ-инфекции.

Однако, по его словам, врачи, занимавшиеся расследованием конкретного случая, сделали все от них зависящее в рамках существующих технологий, чтобы доказать факт излечения. "Главный вопрос заключается в том, излечился ли пациент самостоятельно, или же инфекция затухла сама по себе на раннем этапе", — говорит профессор Фрейтер.

Эксперт по лекарствам от ВИЧ, профессор Лондонского имперского колледжа Сара Фидлер считает, что исследование "пациентки из Эсперансы" окажет значительную помощь в разработке новых иммунотерапий.

Однако по мнению доктора Эндрю Фридмана с медицинского факультета Кардиффского университета, уже существующие лекарства от ВИЧ чрезвычайно эффективны, и хотя всегда стоит искать новые способы лечения, приоритетной задачей остается улучшение доступа к AРТ, спасающей людей во всем мире.