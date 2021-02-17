Жителя Хабаровска приговорили к 10 годам колонии за подготовку теракта на митинге в поддержку Фургала
Foto: AP/Scanpix/LETA

Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Хабаровска Самараддина Разикова, которого признали виновным в подготовке теракта на акции протеса в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает портал телеканала "Дождь" со сыылкой на "Интерфакс", куда пришла информация из регионального управления ФСБ.

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Разиков — гражданин республики Центральной Азии. Его задержали 17 июля прошлого года, при нем были обнаружены "средства поражения", подготовленные для совершения теракта.

По данным ФСБ, мужчина являлся членом международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России), участвовал в ее финансировании и склонял других к терактам. Разиков обучился изготовлению "коктейлей Молотова" в телеграме и собирался использовать их на митинге в поддержку Фургала, считают в ведомстве.

Согласно решению суда, три года Разиков проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строго режима.

В октябре телеграм-канал WarGonzo опубликовал видео допроса Разикова, в ходе которого он говорит, что хотел устроить "джихад" в Хабаровске, чтобы добивался вывода российских войск из Сирии. По данным канала, Разиков — уроженец Узбекистана.

Летом 2020 года в Хабаровском крае начались акции протеста после задержания бывшего губернатора Сергея Фургала. Его обвиняют в заказных убийствах бизнесменов в середине 2000-х годов.

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