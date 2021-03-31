Жителям Берлина запретили ходить по магазинам и музеям без теста на Covid-19

С 31 марта в Берлине вступили в силу новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В соответствии с ними горожанам разрешается посещать некоторые заведения только при наличии отрицательного теста на Covid-19, пишет РБК.

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Власти немецкой столицы приняли решение о новых мерах 27 марта. По новым правилам, берлинцам запрещено ходить в парикмахерские, музеи и непродовольственные магазины без свежего результата ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие у горожанина коронавируса.

Ограничение не коснется посещения продуктовых магазинов, аптек, салонов оптики, магазинов бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, книжных и зоомагазинов, заправок, автомастерских.

Аналогичные меры действуют в отношении мемориальных комплексов, картинных галерей, музеев, салонов красоты, массажных кабинетов, тату-салонов и других заведений в области персонального ухода. Посещение учреждений культуры возможно только по предварительной записи.

В Берлине остаются закрытыми театры, кинотеатры, концертные площадки и другие учреждения для проведения массовых мероприятий, а также сауны, бани, парки развлечений, казино, букмекерские конторы и другие заведения сферы досуга.

23 марта федеральные власти приняли решение ужесточить карантин в Германии, частично закрыв отели, рестораны, непродовольственные магазины. На Пасху (с 1 по 5 апреля) в ФРГ должны быть закрыты все торговые точки, кроме продуктовых, гражданам запретили собираться вместе компаниями более чем из пяти человек.