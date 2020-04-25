Жителям Испании разрешат выходить на прогулки и заниматься спортом на улице

Жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице со 2 мая, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.

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"Если пандемия будет развиваться в положительном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем", — сказал Санчес.

Ранее Испания разрешила раз в день детям выходить на улицу вместе со взрослыми.

В Испании коронавирусом заразились больше 200 тыс., скончались почти 23 тыс. человек.