„Живу, как Путин с Медведевым". Навальный описал свой быт в колонии строгого режима

Политик Алексей Навальный, которого в июне перевели из колонии общего режима в строгий, описал свой распорядок дня и сравнил его с жизнью президента России Владимира Путина.

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"У всех обычные решетки, а у меня глухой 6-метровый заборище, такой я видел только в наших расследованиях про дворцы Путина и Медведева", — написал Навальный в пятницу, 1 июля. Для него, пишет политик, организовали специальную промзону для "тюрьмы в тюрьме" прямо на территории барака, где теперь находится комната с с тремя швейными машинками.

"У меня на бараке колонка, из которой громко играют песни вроде "Слава службе в ФСБ", ну и у Путина, думаю, так же. На этом, правда, сходство заканчивается", — иронизирует Навальный.

Политик описал свой распорядок дня: подъем в 6 утра, после зарядки, завтрака и обыска — развод на работу. "На работе сидишь 7 часов за швейной машинкой на табуретке высотой ниже колена. В 10-20 15-минутный перерыв на обед. После работы ты продолжаешь сидеть. Несколько часов на деревянной лавке под портретом Путина. Это называется "воспитательные мероприятия", — продолжил Навальный.

Кроме того, по словам политика, к нему по 5-6 часов не пускают адвокатов, которые вынуждены все это время ждать в приемной.

"Это все очень серьезно и очень опасно"

"Алексей пишет, как всегда, иронично. Давайте на всякий случай поясню, о чем идет речь — речь идет о пыточных условиях содержания", — написал соратник Навального Леонид Волков. По его словам, политика пытаются лишить любых контактов с внешним миром и подорвать здоровье. "У Алексея есть проблемы со спиной, которые уже привели к большому обострению прошлой весной; сейчас режим организован таким образом, чтобы он сидел в неудобной позе по 70-80 часов в неделю", — объясняет Волков.

Кроме того, для встреч с адвокатами Навальному специально выделяют время, которое пересекается с другими мероприятиями. Тем самым политика заставляют выбирать между встречей с адвокатом и приемом пищи или возможностью помыться, а время встреч также ограничивают, рассказал Волков.

"Это все очень серьезно и очень опасно. Алексей не любитель жаловаться, и сейчас пишет о том, что происходит в таком легком стиле, но это реально очень плохие новости и повод бить во все колокола. Давайте бить", — заключает Волков.

Навальный был отправлен в колонию после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что политик не отмечался в уголовно-исполнительной комиссии. Навальный и его адвокаты безуспешно доказывали суду, что в это время политик проходил лечение в Берлине после отравления "Новичком".

22 марта суд приговорил Алексея Навального к 9 годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда", после чего его этапировали в колонию строгого режима в Мелихове.