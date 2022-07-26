Живущих за рубежом сотрудников фирм РФ могут обязать платить налоги в России
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Министерство финансов РФ подготовило проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", где предлагает обязать работников российских компаний, работающих дистанционно в других странах, выплачивать налоги в России. Сообщение об этом обнародовано пресс-службой ведомства во вторник, 26 июля, в Москве.

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В законопроекте среди прочего говорится, что "выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников", — указывает Минфин.

В настоящее время, если сотрудник российской компании работает из-за рубежа, его доход не считается полученным из российского источника и не облагается налогом в России, указывает интернет-издание The Bell. По его словам, если предложения Минфина примут, с зарплаты таких сотрудников придется платить налоги в России, а с доходов нерезидентов будут удерживать 30 процентов НДФЛ вместо 0 процентов.

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