В Буэнос-Айресе совершена попытка покушения на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер. 35-летний мужчина приставил к ее голове пистолет и попытался выстрелить, но произошла осечка.

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Это случилось в момент, когда Киршнер приветствовала сторонников около своего дома в столице страны.

Как рассказал президент Аргентины Альберто Фернандес, пистолет был заряжен и де Киршнер не пострадала только благодаря случайности.

"Кристина жива, потому что пистолет, в котором было пять патронов, не сработал по технической причине, которую еще предстоит установить", — заявил лидер государства.

Он заявил, что попытка покушения — один из самых серьезных инцидентов в истории страны после ее перехода от военной диктатуры к демократии в 1983 году. Президент также объявил в пятницу общенациональный выходной, чтобы аргентинцы смогли посвятить день "защите жизни, демократии и продемонстрировать солидарность с нашим вице-президентом".

Видеокадры, на которых видна попытка покушения, опубликованы в социальных сетях. На одном из них видно, как в момент, когда Киршнер приветствует своих сторонников, мужчина поднимает пистолет и пытается стрелять ей в лицо — практически в упор. После этого Киршнер опускает голову, но звука выстрела нет.

На еще одном видео можно увидеть, как собравшиеся пытаются заслонить Киршнер от нападавшего.

По подозрению в покушении задержан 35-летний гражданин Бразилии, мотивы покушения выясняются. Официальный представитель аргентинской полиции сообщил агентству Reuters, что оружие было обнаружено в нескольких метрах от места происшествия.

Обвинения в коррупции

69-летняя Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год.

В августе генеральный прокурор Аргентины потребовал приговорить ее к 12 годам тюремного заключения и пожизненно отстранить ее от государственных должностей по обвинениям в коррупции во время ее двух президентских сроков.

В частности, Киршнер подозревают в организации системы взяточничества и откатов, в результате которой у государства было украдено около одного миллиарда долларов. Киршнер отрицает обвинения и считает их политической местью.

Сейчас продолжается суд по ее делу, и в последние дни к дому вице-президента каждый день приходят сотни людей, чтобы выразить ей поддержку.

Даже если Киршнер признают виновной, она не сразу попадет в тюрьму, потому что пользуется парламентской неприкосновенностью как избранный сенатор. Правда, если Верховный суд ратифицирует возможный обвинительный приговор, она может лишиться неприкосновенности, равно как и потерять ее, не пройдя в Сенат на следующих выборах в 2023 году.

Ожидается, что для вынесения решения по делу Киршнер понадобится несколько месяцев.