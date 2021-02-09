Жозеп Боррель допустил возможность новых санкций ЕС против РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил во вторник, что следующие шаги в отношении России следует определить консенсусом всех стран-членов союза, отметив при этом, что возможность введения санкций будет обсуждаться.

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"Прежде всего, мы обсудим это на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится 22 февраля, и на заседании Европейского совета в марте. Мы представим пути для продвижения вперед, и страны-члены должны будут решать о следующих шагах". — сказал он. Слова дипломата приводит "Интерфакс".

При этом Боррель подчеркнул: "Да, санкции будут обсуждаться".

"Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности", — сказал он.

Комментируя свою недавнюю поездку в Россию, Боррель заявил, что ЕС продолжит контактировать с представителями оппозиционного политика Алексея Навального для демонстрации поддержки. Он уточнил, что не смог встретиться с россиянином, но один из членов делегации пообщался с адвокатом Навального, передает РИА "Новости".

Жозеп Боррель посетил Москву 4 — 6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями общественных организаций. Позднее Боррель пояснил, что целью его поездки также было "прямо выразить решительное осуждение ЕС" в связи с вынесением приговора Алексею Навальному и в связи с "массовыми арестами тысяч демонстрантов". Дипломат призвал российские власти к немедленному освобождению Навального и к "полному и беспристрастному расследованию покушения на его жизнь".

Уже в начале своего визита Боррель напомнил, что 2 февраля Евросоюз осудил судебное решение, в соответствии с которым условный срок Навальный был заменен на реальный. "Мы считаем, что это политизированное решение. В 2017 году Европейский суд по правам человека уже постановил, что осуждение господина Навального было незаконным и неправомерным", — подчеркнул он. По словам Борреля, дело Навального "подтверждает негативную тенденцию к сужению пространства не только для оппозиции, но и для гражданского общества и независимых мнений в Российский Федерации".

Глава дипломатии ЕС напомнил об обязательствах России, которые она приняла на себя в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. По его словам, то, что Евросоюз принуждает Москву их исполнять, не является вмешательством во внутренние дела страны, как считают российские дипломаты. Он также отметил "агрессивно организованную" пресс-конференцию по итогам переговоров с российским главой МИД.