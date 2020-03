Журнал Time составил список "Женщин года" за век

Журнал Time составил список "100 женщин года" с 1920 по 2019 год. Каждой из них посвящена отдельная обложка, пишет портал телеканала "Дождь" .

На протяжении 72 лет Time выбирал победителя в номинации "Мужчина года". В 1999 году категорию переименовали — она получила название "Человек года", однако победителями по-прежнему часто становились мужчины.

From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ