Журнал Time составил список "Женщин года" за век

Журнал Time составил список "100 женщин года" с 1920 по 2019 год. Каждой из них посвящена отдельная обложка, пишет портал телеканала "Дождь" .

На протяжении 72 лет Time выбирал победителя в номинации "Мужчина года". В 1999 году категорию переименовали — она получила название "Человек года", однако победителями по-прежнему часто становились мужчины.

From Amelia Earhart to Beyoncé and Eva Perón to Malala, meet 100 women who defined the last century https://t.co/ycfvgsoTWZ — TIME (@TIME) March 5, 2020

В описании проекта говорится, что издание хочет выделить влиятельных женщин, которые часто оказывались в тени. Для этого Time создал 89 новых обложек с женщинами, еще 11 посвящены женщинам, которые становились человеком года по версии издания.

Героинями обложек стали, в частности, Вирджиния Вулф (1929), Фрида Кало (1938), Элеонора Рузвельт (1948), Мэрилин Монро (1954), Жаклин Кеннеди (1962), Анжела Дэвис (1971), принцесса Диана (1987), Мадонна (1989), Pussy Riot (2012) и Грета Тунберг (2019).