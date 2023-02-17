Журналист Андрей Лошак и историк Андрей Зубов объявлены "иноагентами" в России

Министерство юстиции России вновь пополнило список "иностранных агентов". В него включены журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов и Школа общественной мысли "Возрождение".

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Лошак, как утверждает Минюст, "участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов" и "распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Зубов, по мнению ведомства, также участвовал в создании и распространении материалов "иноагентов", а кроме того, распространял "недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти". Минюст также отмечает, что историк живет за рубежом и преподает в иностранном вузе.

Школа "Возрождение", по оценке чиновников, "выступала с призывами к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации" и "изменению конституционного строя".

Многие лекторы школы, среди которых журналисты, политологи и общественные деятели, были объявлены "иноагентами" ранее. Среди них — Екатерина Шульман, Дмитрий Колезев, Евгений Чичваркин, Евгений Ройзман и другие.

Журналист Андрей Лошак, прославившийся в 2000-е как корреспондент программы "Намедни" и автор передачи "Профессия — репортер" на НТВ, жестко критиковал российское вторжение в Украину.

Зубов — доктор исторических наук и зампредседателя партии "Парнас" — также критиковал российские власти и развязанную Москвой войну. Сейчас историк преподает в Масариковом университете в чешском Брно.

Новый закон и объединенный реестр

С 1 декабря в России действует новый закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Он позволяет признавать "иноагентом" любого, кто, с точки зрения властей, попал под "иностранное влияние" — теперь необязательно даже устанавливать факт иностранного финансирования.

Также 1 декабря минюст опубликовал новый — единый — реестр "иностранных агентов", в котором были объединены четыре ранее действующих реестра — НКО, незарегистрированных объединений, СМИ и физлиц.

Когда объединенный реестр был опубликован, в нем было 493 строки. За два с половиной месяца в него внесли несколько десятков физлиц и организаций.

Среди тех, кого российские власти объявили "иноагентами" в январе, оказались в том числе актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка и фемактивистка Дарья Серенко.

В феврале список "иноагентов" пополнили певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, блогер Николай Соболев, глава фонда "Насилию.нет" (тоже внесен в реестр "иноагентов") Анна Ривина и другие.

Новый закон предусматривает создание еще одного реестра — лиц, аффилированных с "иноагентами". В него могут попасть сотрудники НКО- и СМИ-"иноагентов", а также руководители и учредители этих организаций, в том числе — бывшие.

7 февраля стало известно о первом уголовном деле по новому закону об "иноагентах" — против координатора движения "Голос" (также внесено в реестр "иноагентов") Артема Важенкова. Ему вменили "нарушение порядка деятельности иностранного агента" (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) после того, как он дважды был оштрафован за отсутствие плашки "иноагента" в соцсетях.