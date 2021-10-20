Журналист и блогер Юрий Дудь оштрафован за "пропаганду наркотиков"

Зюзинский суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф размером в 100 тысяч рублей (примерно 1 211 евро), сообщила пресс-служба суда.

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20 октября в суде в рамках административного дела журналиста Юрия Дудя должны были быть заслушаны результаты психолого-лингвистической экспертизы, призванной определить, содержалась ли пропаганда наркотиков в интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Экспертизу провели в Научно-исследовательском центре судебной экспертизы и криминалистики ФГУ имени К. Э. Циолковского в Калуге.

Дудю вменялась пропаганда наркотических средств с использованием интернета (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП). Ему грозил штраф до 1,5 млн рублей (примерно 18 175 евро).

Административное дело 23 апреля возбудило управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.

Из-за коронавирусных ограничений заседание прошло без слушателей и журналистов. Обвиняемый Дудь в суд не явился. Решение о штрафе будет обжаловано, заявил его адвокат Ильнур Шарапов.

Ранее в суде представитель журналиста просил прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения. Сам Дудь никак не комментировал дело, рассмотрение которого отложили в конце июля как раз из-за назначения психолого-лингвистической экспертизы.

По инициативе "Лиги безопасного интернета"

В полицию в апреле этого года обратилась околоправительственная организация "Лига безопасного интернета", созданная для цензурирования интернет-материалов. Глава организации Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, утверждала, что "официальные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью" — с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Моргенштерна тот же Зюзинский суд 3 июня уже штрафовал на 100 тысяч рублей по аналогичной статье. Суд увидел пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино-2" и "Family". По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, три из четырех лингвистических экспертиз пропаганды не нашли.

Ивангай после интервью обвинял Дудя в цензуре, заявив, что тот убрал из интервью самое главное. "Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка — жертва голодомора. Дедушка — жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", — написал Ивангай в "Твиттере", назвав Дудя "ссыклом".

В ответ на это Дудь заявил, что "на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда — то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать". Он опубликовал вырезанный из интервью отрывок и сообщил, что в день выхода интервью блогер написал ему в "Телеграм": "Очень круто, спасибо!".

Позже Ивангай в своем "Инстаграме" извинился перед Дудем за оскорбительные слова.

Популярный блогер, откровенные вопросы

Юрий Дудь — один из самых популярных в YouTube блогеров, у его канала 9,5 миллионов подписчиков. Он стал популярен, когда начал делать неформальные интервью с рэперами, которым задавал откровенные вопросы. Его "фишкой" стали отсутствие запрета на матерные слова и вопросы про деньги.

Блогер сохранил свой подход и с другими, уже более именитыми гостями. Именно он задал тренд на интервью-каналы в YouTube — после него появились популярные шоу "А поговорить?" Ирины Шихман, "Осторожно, Собчак" Ксении Собчак, "Нежный редактор" Татьяны Мингалимовой и другие.

Дудь известен своими оппозиционными взглядами. Он регулярно высказывает недовольство действующей в России властью и осуждает арест Навального.

"Для всех, кто этого не знал или просто сомневался: раньше беспредел творили гангстеры, сейчас — это легко делает и государство. Суд, проведенный сегодня над Алексеем Навальным за партой в химкинском отделении полиции, это именно беспредел", — отреагировал он одним из первых на суд над Навальным в январе этого года.

"Я от души желаю никогда и никому не попасть под такой суд — реактивный, закрытый и нарушающий законы. Ни тем, кто оттирает в госмедиа все косяки начальства. Ни тем, кто уничтожает любую политическую конкуренцию. Ни тем, кто годами ворует из бюджета. Ни даже самым опасным преступникам", — говорил тогда Дудь.

Решение по его делу вынесено на фоне продолжающегося беспрецедентного для истории современной России давления государства на независимые СМИ и их журналистов, которые один за другим причисляются минюстом к "выполняющим функции иностранного агента".