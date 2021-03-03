Журналист Иван Голунов опубликовал видеохронологию своего задержания
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На одной из записей с московских камер наружного наблюдения видно, как оперативник Денис Коновалов подбрасывает Ивану Голунову наркотики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Журналист Иван Голунов в среду, 3 марта, опубликовал видео с разных камер наружного наблюдения, позволяющие восстановить происходящее в день его задержания. Как видно на почти 10-минутной записи, полицейские дежурили у дома журналиста с самого утра, точно знали, куда он пойдет, и готовились задержать его в конкретном месте.

В частности, на отметке 04.25 показан момент, когда, как утверждает голос за кадром, оперативник Денис Коновалов подбрасывает Голунову наркотики. Журналист подтвердил "Медузе", что фрагменты этого видео были показаны на заседаниях суда по его делу.

"Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего, - прокомментировал Голунов запись в своем Telegram-канале. - Совершая преступление, никто из полицейских не нервничает. Спокойным отработанным движением поправляют капюшон куртки, закрывающей молнию рюкзака, закидывают наркотики. Ничего личного".

Голунов добивается справедливого наказания заказчика
Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Однако на фоне широкой общественной кампании в его поддержку дело против него было прекращено. Журналист полагает, что его уголовное преследование было связано с его профессиональной деятельностью и намерен добиваться справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Голунова в конце декабря, обвиняемыми по нему проходят оперативники Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Максим Уметбаев, а также их бывший начальник Игорь Ляховец.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

Hовости недвижимости

Начато строительство востребованного проекта Elijas Nami
Продают величественную собственность в Межапарке
Уникальный проект квартир в Пардаугаве: трехкомнатные квартиры от 80 000 евро!
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Последние 7 квартир в проекте Felicity Apartments