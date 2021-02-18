Журналисток телеканала "Белсат" приговорили к двум годам лишения свободы
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Суд Фрунзенского района Минскав четверг, 18 февраля, признал виновными сотрудниц польского телеканала "Белсат" Катерину Бахвалову (псевдоним - Катерина Андреева) и Дарью Чульцову по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Обе журналистки приговорены к лишению свободы на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Cудья вынесла ровно тот приговор, который просила прокурор. Мы категорически не согласны с приговором, считаем его незаконным и, естественно, будем обжаловать", - сказал DW адвокат Сергей Зикрацкий.

Производство по гражданскому иску от "Минсктранса" было прекращено

Ранее, 16 и 17 февраля, в суде также изучили вопрос по иску предприятия "Минсктранс", которое выставило журналисткам счет в 11 562,14 рубля (в пересчете - около 3675 евро), якобы за то, что их репортаж привел к остановке движения общественного транспорта. Вся сумма была погашена родственниками подсудимых, и предприятие отказалось от иска. В связи с этим производство по гражданскому иску прекращено.

Журналистки "Белсата" были задержаны 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. И Катерина Бахвалова, и Дарья Чульцова категорически отвергают обвинения в том, что якобы руководили людьми во время прямой трансляции, ссылаясь на то, что на "площади Перемен" был отключен мобильный интернет, а потому участники акции не могли смотреть эфир "Белсата". Правозащитники признали обеих журналисток политическими заключенными.

В своем последнем слове на суде журналистки подчеркнули, что все материалы дела указывают на их невиновность.

"Белорусская ассоциация журналистов считает, что этот приговор просто брутальная расправа над журналистками и белорусским законодательством, - заявил DW пресс-секретарь организации Борис Горецкий. - Это приговор не только Чульцовой и Андреевой, а всем нашим коллегам: "Будете освещать акции - поедете на 2 года в колонию". Журналистки ничего не нарушали, это было доказано в суде, власть просто мстит им за работу на акции протеста".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

20

Source

Deutsche Welle

Tags

Беларусь
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Mežciems, Rīga,
168 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Ādažu nov.,
455 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Gaismas iela, Aizkraukles nov.,
1 980€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
400€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Talsu nov.,
178 000€
Nīcgales iela, Purvciems, Rīga,
60 500€
Vārnu iela, Centrs, Rīga,
450€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Olīvu iela, Āgenskalns, Rīga,
355€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Ezera iela, Dagdas nov.,
35 000€
Engures nov.,
800€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
147 500€