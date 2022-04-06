Журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в России внесли в новый реестр "иноагентов". В чем отличия?

Минюст России открыл новый реестр "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента". Первыми туда попали известные журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, в прошлом работавшие в России, а сейчас — в Украине.

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До сих пор российские власти вносили неугодных журналистов в реестр СМИ-"иноагентов". Чем отличаются эти списки и какими последствиями может грозить новый "иноагентский" статус?

Евгений Киселев — ведущий авторской программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", в прошлом — политический обозреватель и медиаменеджер крупнейших российских телеканалов. В феврале 2022 года вошел в Антивоенный комитет России, его участниками стали политики, бизнесмены и ученые — в том числе, Михаил Ходорковский и признанный СМИ-"иноагентом" писатель Виктор Шендерович.

Матвей Ганапольский — в прошлом ведущий "Эха Москвы", с 2014 года работал в украинских СМИ.

По российскому законодательству человек может быть признан либо "иностранным СМИ", выполняющим функции "иностранного агента", либо "физическим лицом" с такими же функциями. Эти два статуса регулируются разными законами.

СМИ -"иностранными агентами" людей признают по закону о СМИ с 2020 года, в список внесены уже около 100 человек, причем не только журналисты — но также юристы, правозащитники, активисты и художники.

Список физических лиц — "иностранных агентов" до сих пор пустовал. Он создан на основании поправок, внесенных в 2020 году в так называемый "закон Димы Яковлева" (изначально он касался запретов на усыновление российских детей иностранцами). Официально этот закон называется "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Кого могут включить в новый реестр?

По статье 2.1 "закона Димы Яковлева" иностранным агентом могут признать любого человека, независимо от гражданства, при совпадении двух условий.

Первое условие касается вида деятельности, которую человек, по мнению российских властей, ведет "на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства". Поводом для включения в реестр может стать "политическая деятельность" или "целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ", перечень которых установлен приказом ФСБ.

Закон "О СМИ" устанавливает иное условие в качестве вида деятельности "иноагента" — это распространение материалов, сообщений, постов и репостов для неограниченного круга лиц — в СМИ и соцсетях.

В реестре минюста указано. что Киселева и Ганапольского признали "иноагентами" именно за политическую деятельность. "Закон Димы Яковлева" трактует это понятие очень широко — это деятельность в сфере госстроительства, защиты основ конституционного строя, федеративного устройства, суверенитета и обеспечения территориальной целостности, законности, правопорядка, безопасности, обороны, внешней политики, развития Российской Федерации, ее политической системы, деятельности власти, законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина — "в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия".

Перечислены и многообразные формы такой деятельности:

участие в организации и проведении публичных мероприятий, избирательных кампаний, референдумов, а также в деятельности политических партий.

публичные обращения к органам власти и должностным лицам, а также "иные действия, оказывающие влияние", в том числе "направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов".

распространение "мнений о принимаемых госорганами решениях и проводимой ими политике"

формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических исследований

вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность

финансирование указанной деятельности.

Очевидно, что по крайней мере несколько этих критериев автоматически идентифицируют деятельность журналиста как политическую.

Вторым необходимым условием для признания человека "физлицом-"иностранным агентом" — должна быть "поддержка" от иностранных источников или действующих в их интересах граждан и организаций РФ. Это могут быть деньги, имущество, а также "организационно-методическая помощь". В реестр СМИ-иноагентов можно попасть только при получении денег или имущества. В новом реестре критерий поддержки становится более широким и размытым.

В качестве "иностранного источника" у Киселева и Ганапольского указана Украина.

Чем отличается ответственность за нарушение двух статусов "иноагентов"?

Как и СМИ-"иностранные агенты", "физлица-"иностранные агенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра — более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает от штрафа в 300 тыс рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

При этом наиболее опасным из всех видов деятельности, за которые можно получить статус "иностранного агента", является сбор военных сведений, не являющихся гостайной. Если по мнению властей сведения могут быть использованы против безопасности страны, а человек собирает их "по полученному в любой форме указанию зарубежных структур или их сотрудников", он обязан сам заявить об этом и встать на учет как "иностранный агент" . За нарушение этого требования сразу предусмотрено уголовное наказание, в то время как других "иноагентов", не получивших добровольно этот статус, ожидает только штраф.

О чем говорит признание "иностранными агентами" украинских журналистов?

Показательным, по мнению директора Центра защиты прав СМИ (признан НКО-"иностранным агентом") Галины Араповой (включена в реестр СМИ-"иностранных агентов"), является включение журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в реестр "иноагентов" не по закону "О СМИ", а по закону, касающемуся лиц, причастных к нарушениям прав человека.

При этом никаких установленных судом конкретных случаев и фактов причастности Киселева и Ганапольского к нарушениям прав человека нет, и процедура признания людей "иностранными агентами" не предусматривает никаких проверок на предмет их причастности к таким нарушениям, отмечает Арапова.

Не менее важным она считает тот факт, что "иностранными агентами" признаны люди, которые давно не живут и не работают в России. Это означает, что российские власти считают распространение информации на русском языке из-за рубежа деятельностью на территории России, за которую можно получить статус "иностранного агента". При этом в группу риска включения в реестр из-за широкой трактовки политической деятельности попадают политики, общественные деятели, активисты, правозащитники, журналисты и даже учителя истории, которые распространяют информацию на русском языке, в том числе из-за рубежа, отмечает Арапова.

Она также напомнила, что в реестр СМИ-"иностранных агентов" власти включают не только журналистов, так что четких критериев для попадания в тот или иной реестр, до сих пор нет.