Журналистов, работающих в Беларуси на иностранные издания, лишают аккредитации

Беларусские журналисты, которые работают на иностранные издания, сообщают про массовое лишение аккредитации. Как сообщает Telegram-канал МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ, такое решение приняла межведомственная комиссия по обеспечению информационной безопасности.

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Аккредитации лишены журналисты:

Белорусского "Радио Свобода" Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Грыдзин, Александра Дынько.

Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Грыдзин, Александра Дынько. BBC :Татьяна Меленчук, Татьяна Януцевич

:Татьяна Меленчук, Татьяна Януцевич Reuters : Василий Федосенко,

: Василий Федосенко, ARD: Илья Кузнецов

Кроме того, в "репрессивный список" попали журналисты Reuters, Associated Press, AFP

РИА "Новости" сообщает, что из Беларуси депортируют четырех граждан РФ, которые работали на западные СМИ. Двое из журналистов работали на Associated Press, еще двое — на немецкий телеканал ARD.

Задержанные накануне в Минске журналисты съемочной группы немецкого телеканала ARD лишены аккредитации. Российские ее представители будут депортированы из Беларуси. На белорусского представителя составлен протокол за участие в массовой акции, сообщает Tut.by.