Журналисты раскрыли в "Досье Пандоры" активы Эрнста, зятя Лаврова и подруги Путина

Международный журналистский консорциум ICIJ опубликовал результаты продолжавшегося два года расследования тайных офшорных сделок влиятельных мировых политиков. Среди прочих, в их фокусе оказались россияне.

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Семья главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей (в пересчете более 260 миллионов евро), выяснили участники широкомасштабного расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). В числе прочего, речь идет о 85-метровой яхте Valerie и вилле в испанской Марбелье, пишет в воскресенье, 3 октября, один из участников журналистского расследования, российское издание "Важные истории".

Яхта и недвижимость в Испании, оформленные на зарегистрированные в офшорах фирмы



По его данным, построенным в 2011 году в Германии судном владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, а она в свою очередь принадлежит 34-летней падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой. Стоимость фешенебельной яхты, по оценкам, превышает 10 миллиардов рублей.

Как отмечается далее, минувшим летом Valerie находилась в Монако и у Лазурного берега Франции. При этом сам Чемезов находится под санкциями ЕС и не имеет право приезжать в Европу, но его дети, "судя по их социальным сетям, летают отдыхать на курорты Монако, Ибицы и материковой Испании, где в полузакрытом поселке СʼАгаро у Анастасии Игнатовой есть вилла стоимостью 15 миллионов евро (1,3 миллиарда рублей)", указывает издание.

Журналисты обнаружили также виллу в Марбелье, которая принадлежит компании Holytown Limited. Эту фирму в 2014 году приобрела компания с Британских Виргинских островов Penimar Holdings Limited, находящаяся во владении Анастасии Игнатовой и тещи Чемезова Людмилы Рукавишниковой, пишут "Важные истории". "Известные бизнесы Анастасии Игнатовой и Людмилы Рукавишниковой никак не позволяют понять, откуда у бабушки и внучки взялось в офшорах 22 миллиарда рублей", — отмечают журналисты.

Зять и дочь главы "Транснефти" получили гражданство Кипра сразу после введения санкций

Кроме того, обширное расследование журналисты провели в отношении родственников главы находящейся под санкциями ЕС госкомпании "Транснефть" Николая Токарева, являющегося сослуживцем по КГБ президента РФ Владимира Путина. По их данным, дочь и зять Токарева получили гражданство Кипра в 2014 году, через три месяца после введения штрафных мер Евросоюза в отношении "Транснефти".

Журналисты также выяснили, что (теперь уже бывший) зять Токарева Андрей Болотов, скрываясь за офшорами, являлся бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей. Вместе с дочерью Токарева Майей Болотовой он приобрел квартиры в элитных комплексах в центре Москвы, указывается далее.

Эрнст участвовал в крупномасштабном проекте по сносу кинотеатров в Москве



Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, выступавший в качестве одного из организаторов Олимпийских игр в Сочи, в октябре 2014 года стал единственным акционером компании Haldis Corporation на Британских Виргинских островах. Спустя месяц эта фирма стала крупнейшим акционером зарегистрированной там же в день открытия сочинской Олимпиады Moscow Dvorik Ltd.

В конце декабря того же года кипрский банк RCB, одним из главных акционеров которого является российский ВТБ, "предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов (это почти миллиард рублей по курсу на то время) под залог ее же собственных акций", при этом участие Эрнста в этом тщательно скрывалось, указывается далее. Зарегистрированная таким образом компания "участвует в грандиозном проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров".

"Эдисонэнерго", которая приобрела в конце 2014 года 39 столичных кинотеатров, принадлежит кипрской компании Dvorik Cyprus Ltd, а той, в свою очередь владеют Xelio Invest с Британских Виргинских островов и Moscow Dvorik Ltd Эрнста, выяснили журналисты. В ответ на запрос "Важных историй" гендиректор "Первого канала" заявил, что за участие в Олимпиаде получил от российских властей 1 рубль, и отказался отвечать на остальные вопросы, обвинив журналистов в сотрудничестве со спецслужбами США.

Кривоногих, Вайно и зять Лаврова



В досье также упоминаются большое число других россиян, в частности, близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих, называемая матерью его третьей дочери, глава президентской администрации Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров.

Расследование под названием "Досье Пандоры" проходило на протяжении двух лет, в нем участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, включая турецкую редакцию DW. Они изучили 11,9 млн конфиденциальных документов, которые демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов. Единственным российским участником расследования было издание "Важные истории".

О том, что журналисты выяснили о других мировых лидерах, можно почитать здесь.