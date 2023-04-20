Российскими войсками во время оккупации Балаклеи в Харьковской области руководил Валерий Буслов (позывной — "Гранит"), который до начала полномасштабного вторжения был военным комендантом Калининграда. Это выяснили журналисты агентства Reuters. После освобождения Балаклеи украинскими войсками в городе была обнаружена как минимум одна пыточная камера, в которую привозили мирных жителей.

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Ранее имя Буслова упоминалось в документах, найденных после освобождения Балаклеи в сентябре прошлого года. В них говорится, что Буслов руководил российскими военными, однако другие детали его биографии известны не были. Местным жителям мужчина был известен под позывным "Гранит".

То, что именно этот человек был военным комендантом Балаклеи во время оккупации, подтвердили трое горожан, которым журналисты показали фотографии Буслова. Использование им позывного "Гранит" подтвердили в Службе безопасности Украины (СБУ), а также двое неназванных российских коллег военного, один из которых работал в российском штабе, отвечавшем за Балаклею.

До начала полномасштабного вторжения Буслов занимал пост военного коменданта в Калининграде, где отвечал за поддержание дисциплины среди военнослужащих. Это подтверждают документы, обнаруженные в открытом доступе журналистами "Агентства" (они также нашли фотографию мужчину). Reuters пишет, что в Балаклее во время оккупации дислоцировались именно подразделения из Калининграда.

Сам Буслов подтвердил Reuters, что служил военным комендантом, но заявил, что не был в Балаклее и не использовал позывной "Гранит".

Когда Балаклея находилась под контролем российских военных, в городе задержали десятки горожан. Местный житель по имени Александр рассказал Reuters, что видел, как в офис Буслова привозили людей в наручниках и с мешками на голове (вскоре их освободили). Руслан Волобуев, предприниматель из Балаклеи, вспоминает, как россияне избивали его в полицейском участке — в комнату зашел "Гранит", поздоровался со следователями и ушел. Четверо горожан сообщили Reuters, что во время оккупации российское военные советовали им идти с ходатайствами об освобождении задержанных родственников именно к Буслову.

Журналисты отмечают, что им не удалось обнаружить достоверных доказательств, подтверждающих совершение каких-либо преступлений непосредственно "Гранитом" или то, что от отдавал заведомо преступные приказы. В то же время в статье Reuters подчеркивается, что Буслов не мог не знать, в частности, о пытках в находившемся через дорогу от его офиса полицейском участке, однако не предпринимал никаких попыток остановить насилие.

СБУ считает, что "Гранит" подписывал документы, которые позволили российским военным задерживать мирных украинцев. Осенью прошлого года шесть бывших заключенных и украинских чиновников сообщили Reuters, что Буслов курировал как минимум один "центр допросов", где россияне избивали украинцев и применяли пытки электричеством.

Балаклея была захвачена российскими военными в начале марта 2022 года и находилась в оккупации более полугода. За это время в городе были задержаны не менее 200 мирных жителей, некоторые из них рассказывали о жестоком отношении и пытках в ходе допросов. Десятки горожан до сих пор числятся пропавшими без вести.