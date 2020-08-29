Журналисты увидели на YouTube тайное послание Пхеньяна своим разведчикам
Foto: AP/Scanpix/LETA

На YouTube-канале государственной радиостанции КНДР Pyongyang Broadcast Service появился видеоролик с набором цифровых кодов. Внимание на это обратили южнокорейские СМИ — газета Chosun Ilbo и агентство Yonhap. Они предположили, что речь может идти о зашифрованном послании для сотрудников разведслужб Северной Кореи за рубежом, в частности на юге Корейского полуострова.

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Видео под заголовком "0100011001-001" было опубликовано утром 29 августа. На нем диктор зачитала текст, который она назвала "заданием по анализу информационных технологий Университета дистанционного обучения для сотрудников экспедиции № 719".

В ходе послания женщина несколько раз повторила фразы "Номер 23 на странице 564", "Номер 19 на странице 479". Затем она заявила: " Я проинформировала вас об основных задачах проверки для участников 719-й экспедиции" — и трансляция завершилась. Всего она продлилась около минуты, пишет Chosun Ilbo.

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