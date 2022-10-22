Журналисты узнали имена 7822 российских военных, погибших с начала войны в Украине

С начала войны в Украине погибли как минимум 7822 российских военных. Сведения о них установили "Медиазона", "Би-би-си" и команда волонтеров, пишет "Новая газета. Европа".

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Это актуальные данные к 21 октября. По крайней мере 41 погибший — это мужчины, которых мобилизовали в течение последнего месяца. Некоторые из них не погибли во время боевых действий, а умерли в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях. .

"Медиазона" отмечает, что среди отрядов добровольцев сейчас наблюдается самый значительный рост погибших с начала войны. "Число подтвержденных потерь среди добровольцев становится сопоставимо с потерями в ВДВ и мотострелковых войсках (добровольцы — больше 800 человек, ВДВ и мотострелковые — больше 1200)", — пишет издание.

При этом, по его данным, с учетом задержки, с которой журналисты обрабатывают и публикуют данные, можно сказать, что за последние полтора-два месяца основные потери несли именно добровольцы. К ним журналисты относят отряды БАРС, "Ахмат", а также военнослужащих именных региональных батальонов и заключивших краткосрочный контракт с Минобороны после начала войны.

"В тех сообщениях, что мы видим, время от заключения контракта до гибели составляет не больше двух месяцев", — отметили авторы исследования.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября называл цифру в 5937 погибших российских военных с начала войны в Украине. При этом Русская служба "Би-би-си" отмечала, что на тот момент было известно уже больше фамилий погибших военнослужащих армии РФ.