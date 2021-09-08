Журналисты вышли на пикеты в Москве против закона об "иноагентах". Некоторых задержали

В Москве снова проходят пикеты против закона об "иностранных агентах" - на этот раз журналисты пришли к зданию минюста России. Редакции в среду устроили флешмоб "Нет иноагентов, есть журналисты", а ЦИК пообещал допустить СМИ-"иноагенты" к освещению выборов.

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Полиция в среду вечером задержала возле министрества юстиции трех журналисток издания "Важные истории" (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента) Алесю Мароховскую, Ирину Долинину (обе признаны физлицами-"иноагентами") и Полину Ужвак. Они протестовали против признания журналистов "иностранными агентами".

В Москве журналисты вышли на одиночные пикете к зданию Минюста, протестуя против закона об «иностранных агентах». Фото: Дима Швец / «Медиазона» pic.twitter.com/84vPPs70zw — Медиазона (@mediazzzona) September 8, 2021

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", журналисток решили доставить в ОВД "Якиманка".

"Важные истории" пополнили реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 20 августа вслед за другими СМИ.

На следующий день у главного здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов, в которых участвовали журналисты. Тогда задержали более 10 человек.

У Минюста начались пикеты журналистов за отмену закона об «иноагентах». На фото: Ирина Долинина, Алеся Бураховская, Полина Ужвак (все — «Важные истории»), Светлана Рейтер («Медуза») pic.twitter.com/Ut4UVRfcHV — Вот Так (@vottak_tv) September 8, 2021

Как сообщается, в этот раз журналисты также хотели собраться на Лубянке, но после общения с полицией перебрались к зданию министерства юстиции.

Долинина успела пообщаться с полицейскими у минюста и те поначалу сказали, что у журналисток "Важных историй" есть гражданское право стоять в пикете, но затем сотрудники полиции поговорили по телефону и задержали их, пишет издание в своем телеграм-канале.

На журналисток составляют протокол по статье о нарушении правил проведения митингов, говорится в следующем сообщении, хотя изначально с ними собирались просто провести беседу и отпустить.

Пикеты в поддержку журналистов все-таки начались, но в другом месте. Мы уже ведем прямой эфир. Одной из первых с плакатом вышла признанная человеком-СМИ-иноагентом Алеся Мараховская. Фото: Артем Кригер / SOTA.https://t.co/TTSeXC8K8s pic.twitter.com/vrJLWANKdE — SOTA (@SotaVision) September 8, 2021

Мароховская сказала "Дождю", который также был признан "иноагентом" в августе, что вышла на пикет с требованием отменить закон об "иностранных агентах" и убрать все СМИ и журналистов из соответствующего реестра.

27 августа некоторые российские СМИ направили свои обращения властям, в том числе президенту Владимиру Путину, с требованием отменить закон об "иностранных агентах". 1 сентября руководители двух десятков СМИ снова обратились к Путину и его пресс-секретарю Дмитрию Пескову с предложением внести в закон 12 поправок.

После этого Песков заявил, что Кремль рассмотрит обращение с предложением внести поправки в законодательство об "иностранных агентах". Обращение конструктивное, это уже не требование, говорил он.

❗️Акция за свободу СМИ проходит у здания Минюста в Москве Люди держат в руках таблички с надписями «Нет иноагентов, есть журналисты» 📸: Иван Краснов / RTVI pic.twitter.com/jhdDdIWCME — RTVI (@RTVi) September 8, 2021

4 октября в Москве на Чистых прудах у памятника Грибоедову прошла встреча с кандидатами в Госдуму, участники которой также выступили против признания СМИ и журналистов "иностранными агентами".

В среду, 8 сентября, еще несколько редакций провели акцию "Нет иноагентов, есть журналисты", разместив в соцсетях соответствующие плашки. Комментируя этот флешмоб, Песков сказал, что нужно дождаться окончания парламентских выборов, прежде чем говорить об изменении закона об "иноагентах".

"Все-таки без участия парламентариев, а парламент еще предстоит избрать, такой разговор с цехом вряд ли возможен", - заявил представитель Кремля.

Тем временем ЦИК России в среду аккредитовал телеканал "Дождь", внесенный в реестр СМИ-"иноагентов", для освещения предстоящих выборов в сентябре.

"У них будут такие же права освещать. Подчеркиваю: не вмешиваться, а освещать на любом избирательном участке процесс голосования. Просто они должны сообщать, кто они такие", - заявила глава комиссии Элла Памфилова. Ранее эксперты говорили Би-би-си, что у СМИ-"иноагентов" вряд ли будет возможность освещать выборы.