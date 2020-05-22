Значительная часть рабочих мест в США может исчезнуть навсегда

В США 38,6 млн человек подали заявки на пособие по безработице с середины марта, после того как многие предприятия ушли на простой из-за пандемии. Исследователи подозревают, что многие из этих работников никогда не смогут вернутся на прежнюю работу, сообщает The New York Times.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Несмотря на волну увольнений, работники и работодатели говорили, что это временно и люди смогут вернуться на работу. Однако экономист Стандфордского университета Николас Блум обеспокоен, что это займет намного больше времени и ситуация в будущем станет более мрачной. Он - соавтор анализа, согласно которому 42% рабочих мест исчезнут навсегда.

“Фирмы намереваются принять людей назад, но мы знаем из прошлого, что часто эти надежды не соответствуют действительности”, - сказал Блум.

Экономика в будущем, крайне вероятно, будет выглядеть иначе. Если правила социального дистанцирования станут новой нормой, это приведет к меньшему числу посетителей в ресторанах, театрах, магазинах, спортивных аренах. Это значит, что потребуется меньше работников, чтобы их обслужить.

Большие предприятия рассчитывают, что многие сотрудники продолжат работать удаленно и планируют сократить использование недвижимости, что приведет к сокращению пешеходного трафика вблизи ресторанов, магазинов, салонов красоты и других предприятий, ориентированных на работников офисов. Помимо прочего, необходимость ограничивать социальные связи может ускорить автоматизацию процессов.

Согласно опросу американских домохозяйств, 47% взрослых сообщили, что член их домохозяйства лишился работы с середины марта, а около 40% ожидают, что увольнения продолжатся в следующие четыре недели.