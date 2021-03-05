"Золото" Лукашенко: какие активы ему приписывают и как их ищет Тихановская
Foto: AP/Scanpix/LETA

"Мы хотим как можно точнее выяснить, какие активы находятся в Швейцарии — у самого Лукашенко, его семьи и его помощников, ответственных за насилие и преступления", — рассказала Тихановская изданию Tagesanzeiger. Насколько успешными могут быть эти поиски — рассказал политолог Дмитрий Болкунец.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", Болкунец рассказал, что в мае 2020 года в интернете появился скрин документа, якобы указывающий на то, что сын Александра Лукашенко Виктор имел в Швейцарии активы на сумму €840 млн. После этого президент Беларуси провел экстренное совещание с членами Совета безопасности и распорядился отправить в Швейцарию письмо с посылом "если что-то найдете — оставляйте себе". Из Швейцарии прислали письмо с ответом, что никаких денег не нашли. Однако по некоторым сведениям, эти средства несколько лет назад были переведены в один из банков в арабских странах.

Вопрос еще и в том, готова ли Швейцария раскрывать клиентов своих банков. Они могут сказать, что эти сведения являются коммерческой тайной, и тогда поиски будут невозможны.

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президент Беларуси Александр Лукашенко Золото Швейцария
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