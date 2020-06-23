Зрители в горшках. В Барселоне сыграли Пуччини для комнатных растений

Оперный театр "Лисео" в Барселоне дал свой первый концерт после карантина. Первыми зрителями стали домашние растения в горшках. Люди могли послушать концерт на канале театра в YouTube.

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Послушать "Хризантемы" Джакомо Пуччини смогли более двух тысяч растений.

После концерта их планировали раздать медработникам."Я чувствую себя ближе к себе самому, когда я близок с растениями, с землей и другими живыми существами. Я чувствую себя намного ближе к людям, чем когда-либо, хотя и не могу обнять их", — говорит автор задумки, художник Эудженио Ампудии. Этот жест, по его мнению, символизирует силу искусства, музыки и природы, указывающих нам обратный путь к нормальной жизни.