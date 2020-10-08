"Зря вы хрюкаете!" Почему Путин так отреагировал на вопрос о детях и внуках
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Информационное агентство ТАСС завершило свой проект "20 вопросов к Владимиру Путину". В течение 18 выпусков журналист Андрей Ванденко задавал президенту РФ самые разные вопросы. И в заключительном выпуске, наконец, решил спросить о личном.

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- Один из внуков, дочка начала его учить жизни… — начал рассказывать Путин историю о том, что хотел бы являться авторитетом для своих внуков.

- Это которая, — переспросил Ванденко.

- Какая разница? — ответил президент РФ. На что журналист с сомнением покашлял.

- Зря вы хрюкаете, — тут же поставил ему на вид Путин. Однако затем всё же рассказал свою историю.

Полностью выпуск можно посмотреть здесь.

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