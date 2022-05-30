Зять Ельцина Валентин Юмашев ушел с поста советника Путина, который занимал 22 года

Валентин Юмашев покинул должность советника президента России Владимира Путина на общественных началах, пишет Reuters со ссылкой на два источника. Об этом сообщает "Медуза".
Одним из источников агентства стала Людмила Телень — первый заместитель исполнительного директора "Ельцин-центра", в попечительский совет которого входит Юмашев.
Телень сказала, что Юмашев ушел с поста советника президента в апреле. "Это была его инициатива", — добавила она. Другой источник Reuters подтвердил, что Юмашев покинул должность в апреле.
Оперативно получить комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Reuters не удалось.
Валентин Юмашев в 1997-1998 годах занимал пост главы администрации президента России Бориса Ельцина. Он женат на дочери Ельцина Татьяне.
О том, что Юмашев является советником Владимира Путина на общественных началах, стало известно в июне 2018 года. Дмитрий Песков тогда объяснял, что на этой должности Юмашев работает 18 лет.
В марте 2022 года с поста ушел еще один государственный деятель ельцинского времени Анатолий Чубайс. Он покинул должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, которую занимал на общественных началах. Сообщалось, что причиной стало его несогласие с войной в Украине. Сейчас Чубайс находится за границей, в России начали проверять его счета.