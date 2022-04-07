Слушай Delfi. 9 мая станет Днем памяти жертв в Украине, граждане России и Беларуси не смогут запрашивать первичные ВНЖ
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  • 9 мая 2022 года станет официальным Днем памяти жертв в Украине. Проведение праздничных мероприятий будет запрещено;
  • Отнять гражданство Латвии за поддержку военных преступлений можно только у того, у кого есть второе гражданство;
  • Граждане России и Беларуси более не смогут запрашивать первичные ВНЖ. Хотя будут и исключения;
  • VID попросила некоторых жителей вернуть возмещенный переплаченный налог. Почему?;
  • Лидер Национального объединения: в интересах Латвии не причинить себе санкциями больше вреда, чем России;
  • The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи убийства пленного россиянина;
  • NYT: у стран НАТО возникли разногласия по поводу дальнейших отношений с Россией;

Об этих темах в вечерних аудионовостях Delfi за 7 апреля.

Эти новости озвучил робот.

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