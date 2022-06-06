Слушай Delfi. Адресная система льгот в условиях инфляции и план ЕС по замещению газа из России
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  • Латвия не может получить многомиллионное имущество, арестованное по делу Лембергса;
  • Кого поддерживать в условиях инфляции? Акцент будет на адресную систему льгот;
  • ТВ3: Вашкевич уже два года живет в России, где консультирует бизнесменов;
  • Комиссар ЕС: Евросоюз разработал план замещения газа из России;
  • Беженцы возвращаются из Литвы в Украину: автобусы заполнены на месяц вперед;
  • СМИ Украины и России сообщают о гибели российского генерала Кутузова.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 6 июня.

Эти новости озвучил робот.

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