Слушай Delfi. Активисты потребовали распустить думу Даугавпилса, Европейский Союз будет регулировать цены на газ
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  • Осипова: устойчивое общество возможно, когда граждане не вынуждены от притеснения уезжать за границу;
  • Даугавпилсские активисты потребовали у правительства распустить думу Даугавпилса;
  • Delna отправила Даугавпилсской думе уже третье письмо и ждет объяснений насчет демонтажа памятника;
  • Агентство лекарств: Латвия превышает разумные пределы использования антибиотиков;
  • Установлена личность молодого человека, пропавшего с парома Tallink;
  • Европейский Союз будет регулировать цены на газ;
  • Прокуратура Украины завела дело из-за видео, на котором предположительно расстреливают российских военных;
  • Суперсенсация на чемпионате мира: Аргентина во главе с Месси проиграла Саудовской Аравии.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 23 ноября.
Эти новости озвучил робот.

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