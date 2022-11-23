Слушай Delfi. Активисты потребовали распустить думу Даугавпилса, Европейский Союз будет регулировать цены на газ

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- Осипова: устойчивое общество возможно, когда граждане не вынуждены от притеснения уезжать за границу;
- Даугавпилсские активисты потребовали у правительства распустить думу Даугавпилса;
- Delna отправила Даугавпилсской думе уже третье письмо и ждет объяснений насчет демонтажа памятника;
- Агентство лекарств: Латвия превышает разумные пределы использования антибиотиков;
- Установлена личность молодого человека, пропавшего с парома Tallink;
- Европейский Союз будет регулировать цены на газ;
- Прокуратура Украины завела дело из-за видео, на котором предположительно расстреливают российских военных;
- Суперсенсация на чемпионате мира: Аргентина во главе с Месси проиграла Саудовской Аравии.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 23 ноября.
Эти новости озвучил робот.
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