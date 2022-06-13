Слушай Delfi. Антивоенный митинг у посольства России и четырехдневная рабочая неделя

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- В Риге у посольства России прошел антивоенный митинг;
- ЛТПП не поддерживает идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю;
- E. Gulbja laboratorija предлагает возможность сдавать на анализ клещей;
- Столтенберг: Опасения Турции из-за приема Швеции и Финляндии в НАТО оправданны;
- Гаагский суд расследует военные преступления в Украине. Но сможет ли он судить за них Путина;
- В США прошли многотысячные протесты против свободной продажи оружия;
- Как война России против Украины делает мир беднее: 10 фактов и прогнозов.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 13 июня.
Эти новости озвучил робот.
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