Слушай Delfi. Антивоенный митинг у посольства России и четырехдневная рабочая неделя
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  • В Риге у посольства России прошел антивоенный митинг;
  • ЛТПП не поддерживает идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю;
  • E. Gulbja laboratorija предлагает возможность сдавать на анализ клещей;
  • Столтенберг: Опасения Турции из-за приема Швеции и Финляндии в НАТО оправданны;
  • Гаагский суд расследует военные преступления в Украине. Но сможет ли он судить за них Путина;
  • В США прошли многотысячные протесты против свободной продажи оружия;
  • Как война России против Украины делает мир беднее: 10 фактов и прогнозов.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 13 июня.

Эти новости озвучил робот.

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