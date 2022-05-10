Слушай Delfi. Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, итоги 9 мая — задержаны 35 человек

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- Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины;
- Коалиция договорилась о поправках, которые позволят снести памятник в парке Победы;
- Несмотря на запрет, в Риге на 9 мая запускали фейерверки;
- Полиция в связи с 9 мая задержала 35 человек и начала 49 административных процессов;
- Российские войска заняли Попасную. Что это меняет на фронте;
- Скандинавское расширение НАТО: каковы риски для Европы;
- Хакеры взломали настройки Smart TV в России, разместив антивоенное сообщение.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 10 мая.
Эти новости озвучил робот.
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Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
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