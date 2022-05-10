Слушай Delfi. Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, итоги 9 мая — задержаны 35 человек
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  • Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины;
  • Коалиция договорилась о поправках, которые позволят снести памятник в парке Победы;
  • Несмотря на запрет, в Риге на 9 мая запускали фейерверки;
  • Полиция в связи с 9 мая задержала 35 человек и начала 49 административных процессов;
  • Российские войска заняли Попасную. Что это меняет на фронте;
  • Скандинавское расширение НАТО: каковы риски для Европы;
  • Хакеры взломали настройки Smart TV в России, разместив антивоенное сообщение.

Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 10 мая.

Эти новости озвучил робот.

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