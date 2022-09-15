Слушай Delfi. Бессрочная забастовка учителей состоится, сузят доступ к оплаченному государством здравоохранению

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- Профсоюз все-таки решил начать бессрочную забастовку учителей;
- Минздрав планирует сузить круг лиц, которым обеспечены услуги финансируемого государством здравоохранения;
- В Плявниеки автомобиль на пешеходном переходе сбил двух человек: за рулем была 62-летняя женщина;
- Reuters: в феврале советник Путина договорился с Украиной о неприсоединении к НАТО и предлагал остановить вторжение. Президент отказался;
- Шольц: Путин не изменил свою позицию по Украине;
- После войны армию Украины намерены реформировать;
- В Ереване протестующие штурмуют ворота парламента.
Об этих темах в утренних аудионовостях Delfi за 15 сентября.
Эти новости озвучил робот.
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